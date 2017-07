Savnet finsk småfly funnet i Finnmark

Sjøflyet av typen Piper Cub tok av fra Finland onsdag formiddag og ble meldt savnet da man ikke oppnådde kontakt med det.

Rett etter at en leteaksjon ble satt i gang over Finnmarksvidda torsdag formiddag, med redningshelikopter og styrker fra Forsvaret, melder Hovedredningssentralen Nord-Norge at flyet er lokalisert.

– Vi har fått beskjed fra Finland om at flyet befant seg ved bestemmelsesstedet. Kommunikasjonsproblemer og dårlig dekning hadde ført til at flygeren ikke hadde fått meldt fra om at de hadde kommet fram, sier vakthavende redningsleder Alf Hågensen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

