Politiet etterforsker sammenhengen mellom flere skyteepisoder i Oslo

– På bakgrunn av etterforskning så langt ønsker vi å undersøke om det er en sammenheng mellom episodene, sier fungerende leder for etterretning og etterforskning Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt til NTB.

Kristiansen ønsker ikke å gå inn på hvorfor politiet mener det kan være en kobling mellom de tre skyteepisodene, som har skjedd med bare få dagers mellomrom i Oslo på dagtid.

Hittil er en mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann ble funnet skutt og med alvorlige skader på Vålerenga torsdag morgen. Mannen ble trolig skutt i et annet område før han kom seg til Vålerenga, ifølge Kristiansen.

– Både den siktede og de fornærmede i skyteepisodene er kjenninger for politiet, og de har alle vært involvert i alvorlig kriminalitet, opplyser Kristiansen.

Trolig flere gjerningspersoner

Politiet utelukker ikke at det kan være flere gjerningspersoner – også i episoden på Majorstua, der en mann ble lettere skadd i en skyteepisode i Sørkedalsveien en drøy time tidligere. Ingen er hittil pågrepet eller mistenkt for skytingen, som politiet omtaler som «målrettet».

I 11-tiden torsdag bekreftet politiet overfor NTB at de undersøker mulige forbindelser mellom de to episodene. På ettermiddagen ble det kjent at de også undersøker om det er en sammenheng mellom de to episodene og skytingen på Grünerløkka lørdag.

– Vi etterforsker bredt med å avhøre vitner og foreta åstedsundersøkelser. Vi skal avhøre både vitner, de fornærmede og den siktede, sier Kristiansen.

Ikke latt seg avhøre

Lørdag ettermiddag ble en mann alvorlig skadd i en skyteepisode på Grünerløkka i Oslo. Men ingen er mistenkt eller pågrepet i saken så langt. Den fornærmede mannen har ikke vært villig til å la seg avhøre av politiet i etterkant.

Politiet mener innbyggerne i Oslo har grunn til å føle seg trygge.

– Vi mener at ingen av skyteepisodene har foregått i offentlige rom. Men vi ser svært alvorlig på det at folk ferdes rundt med våpen. Vi driver forebyggende arbeid og har patruljevirksomhet. Vi har også skjerpet straffenivået på å bære ladd våpen og kniv på offentlig sted, noe som virker forebyggende, sier Kristiansen.