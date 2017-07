Obs-butikk holder stengt etter knivdrap

De ansatte på kjøpesenteret startet arbeidsdagen med ett minutts stillhet.

Den 17 år gamle sommervikaren Maria Skuland døde etter knivstikkingen, mens en 23 år gammel kvinne er innlagt på sykehus med alvorlige skader. Skuland jobbet i faghandelsavdelingen på Coop Obs.

–Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte, skriver administrerende direktør Tore Klovning i Coop Sørvest i en pressemelding.

Obs-butikken vil holde stengt ut torsdagen og åpner igjen fredag.

– Det har i dag vært gjennomført møte med de ansatte, kommunens kriseteam og politiet. Våre ansatte vil bli fulgt av helsepersonell og kriseteam i dagene og ukene som kommer,

Kristiansand kommune har satt krisestab etter hendelsen.

– Det er helt åpenbart at dette har vært en vanskelig opplevelse for veldig mange. Vi prøver å få oversikt over hvem som har behov for hjelp, sier fungerende ordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF), til NTB.

