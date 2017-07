Mann siktet for skyting i Oslo

Oslo politidistrikt opplyser på Twitter at mannen er pågrepet. I løpet av to timer torsdag formiddag fikk politiet melding om to skyteepisoder på to forskjellige steder i Oslo.

– Det kan se ut som om det er en sammenheng mellom begge skytesakene. Vi jobber fortsatt med å innhente informasjon, skriver politiet 11.15.

Politiet opplyste til NTB i 10.30-tiden at de ikke kan utelukke at det er flere gjerningspersoner involvert.

Operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt sier til NTB at en person er innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader etter hendelsen.

– Vi jobber bredt og med å sikre spor på åstedet, samt avhør av vitner. Hvis noen i området har sett hendelsen, ber vi dem å ta kontakt med politiet, sier innsatsleder på stedet, Svein Arild Jørundland.

Fant person skutt

Politiet rykket ut til Etterstadgata etter melding om en skyteepisode 9.22. Politiet fant kort tid etter en person skutt i gata og sperret av et område i nærheten av en frisørsalong. Det er foreløpig uklart om skyteepisoden skjedde innen- eller utendørs. Ifølge NTBs fotograf på stedet var det mellom 15 -20 bevæpnede politifolk i området.

Dette var den andre skyteepisoden i Oslo torsdag morgen. En drøy time tidligere fikk politiet melding om at en person ble skutt på Majorstua. Personen som ble fraktet til Ullevål sykehus med lettere skader, ble trolig skutt i en trappeoppgang, og tok seg deretter ut på gaten. En forbipasserende meldte fra til politiet.

– Målrettet skyting

Politiet søker fortsatt etter gjerningspersonen på Majorstua, men de utelukker ikke at det er flere gjerningspersoner bak også denne episoden.

– Det er trolig ikke snakk om en tilfeldig hendelse – men en målrettet skyting, opplyser Aune til NTB.

Like før og etter hendelsen ble det observert en taxi i området, som politiet etterforsker nærmere.

Politiet opplyser at det var flere personer i området da skyteepisoden skjedde, foretar rundspørringer og går gjennom videoopptak fra stedet.