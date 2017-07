Mann alvorlig skadd i arbeidsulykke på Bergensbanen

Mannen ble innlagt på Haukeland sykehus med kritiske skader. Helse Bergen opplyser torsdag klokka 18 at mannens tilstand er alvorlig, skriver Bergens Tidende.

Bane Nor bekrefter overfor NRK at mannen arbeider for et firma som jobber for dem.

Mannen kom i kontakt med kjøreledningen som gir strøm til toget på Hallingskeid i Ulvik kommune på Bergensbanen. Ledningen har 16.000 volt i seg, ifølge Bane Nor.

Politiet fikk melding om ulykken 5.29 torsdag.

Bane Nor forteller at det bygges et snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid, og at ulykken trolig har skjedd i forbindelse med dette.

Arbeidstilsynet er varslet om saken.

