Høyre åpner for å gjenåpne politiarrester

Politireformen førte til at Asker og Bærum politidistrikt ble lagt inn under Oslo politidistrikt fra 26. april i år. Siden da har bare 65 personer blitt pågrepet av politiet i Asker og Bærum. I hele 2016 var antallet rundt 1.100. Fortsetter denne trenden, vil antall pågripelser ha falt med to tredeler sammenlignet med 2016.

Pågrepne i Asker og Bærum må nå kjøres til Oslo for fengsling. Avstanden til arresten på Grønland i Oslo er økt med 17 kilometer.

Frølich er medlem av justiskomiteen på Stortinget. Han mener det har vært et klart innsparingspotensial på arrestområdet, men han åpner likevel for endringer, skriver Aftenposten.

– Vi skal ikke tilbake til at politiet skal være en transporttjeneste. Dersom det viser seg at politiet bruker uforholdsmessig mye tid på transport, bør man selvsagt justere strukturen, sier Frølich.

Han legger til at det fortsatt er tidlig i reformarbeidet, og at det er viktig å ha is i magen.

Justispolitisk talsmann i Frp, Ulf Leirstein, er ikke fornøyd med tiden det tar å bringe arresterte inn til sentralarresten på Grønland i Oslo.

– Dette er ikke godt nok. Det heter nærpolitireformen av en grunn. Så jeg forventer at politimesteren tar tak, sier Leirstein.

