25-åring må betale klekkelig bot for brudd på riksgrenseloven

– Dette er en vanlig lovovertredelse her oppe. Det skjer flere ganger i løpet av turistsesongen om sommeren, og også en del ganger i forbindelse med scooterførere om vinteren, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen ved turmålet treriksrøysa i Øvre Pasvik i Sør-Varanger kommune klokken 17.28 torsdag kveld.

– Det er ikke skrevet ut forelegg ennå, men vanligvis er dette på mellom 5.000 og 10.000 kroner, forteller operasjonslederen.

Det finnes ingen grense for hvor langt over grensa man må gå for å bryte loven. Med en fot over på russisk side, er man over den ytre grensa til Schengen-området, forteller operasjonslederen.

Han kjenner ikke til hvem som meldte fra om hendelsen, men sier det vanligvis er grensevokterne som gir beskjed til politiet.

