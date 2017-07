Terrorsiktet 17-åring kan bli sittende i fengsel fram til rettssak i oktober

Onsdag opplyser PST til Aftenposten at de fortsatt etterforsker saken, og at det i løpet av etterforskningen har kommet nye opplysninger som har styrket mistanken mot den russiske statsborgeren.

Oslo tingrett har siden gutten ble pågrepet lørdag 8. april innvilget politiets forespørsler om å forlenge varetektsfengslingen en rekke ganger, senest 17. juli. Retten viste til sakens alvorlighetsgrad og lovbruddets art, sett opp mot at de mener det foreligger unndragelses- og gjentakelsesfare.

Ifølge avisen går det fram av en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett 6. juli, der de avviste en anke på en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett i juni, at politiet har styrket mistanke om at siktede ville utføre terrorhandlinger. Dette blant annet fordi han skal ha videresendt en film som oppfordrer til terroraksjoner.

PST har siktet 17-åringen for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven. De har imidlertid ikke sendt anbefaling om tiltale ennå.

På bakgrunn av guttens alder er saken forhåndsberammet for retten, og dersom han blir tiltalt vil han måtte møte i Oslo tingrett den 2. oktober. Han vil da ha vært fengslet i omtrent et halvt år. Guttens forsvarer, Javeed Shah, har tidligere uttalt at klienten nekter straffskyld.

(©NTB)