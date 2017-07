Tenåringsjente pågrepet etter knivstikking i Kristiansand

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokka 17.31 onsdag kveld. Politi og ambulanse rykket ut til Coop Obs, og pågrep gjerningspersonen et annet sted på Sørlandssenteret.

Politiet opplyser at de er ferdige med å etterforske de to åstedene inne på butikken, og at de foreløpig ikke har oppdatert tilstand på de skadde. Begge skal ha vært ved bevissthet da de ble kjørt til Sørlandet sykehus i Kristiansand, men skadeomfanget er ukjent.

Videre forteller politiet at de vil forsøke å avhøre gjerningspersonen i løpet av kvelden. Tidligere onsdag sa operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt at hun var kjent for politiet fra før, men at det var uklart hva som ville skje med henne videre.

– Helsevesenet vil også gjøre en vurdering, og det er ikke sikkert hun havner hos oss. Når man er i tenårene blir man neppe sittende i arrest. Psykiatrien kan være en løsning, sier operasjonslederen til Fædrelandsvennen.

Flere personer var vitne til episoden. Et av vitnene forteller til samme avis at jenta skal ha truet flere andre på senteret, mens et annet vitne opplyser at de to fornærmede ble knivstukket i magen og i siden.

Senterdirektør Ruben Storevold sier i en skriftlig uttalelse til avisen at de vil tilby oppfølging og annen assistanse til ansatte ved Sørlandssenteret.

Politiet kjenner ikke til om det er en relasjon mellom gjerningspersonen og de to ofrene.

