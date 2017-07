Styrelederen for Nationaltheatret bekymret for rehabiliteringen

I april ble det klart at regjeringen skal rehabilitere Nationaltheatret. Bygningen skal pusses opp og hovedscenen skal oppgraderes.

– Det er veldig bra at regjeringen i vår bevilget 1,9 milliarder kroner til formålet. Det man ved teateret er bekymret for, er om midlene er store nok til å rehabilitere huset i tilstrekkelig grad. Forslaget innebærer å legge ned én scene, mens mer publikum krever flere scener, sier Smith til Aftenposten.

Smith erstattet Anne Enger som styreleder for kulturinstitusjonen i juni.

– Departementet er en kjempeviktig samarbeidspartner. Så er det jo klart at mange interessenter slåss om midlene på statsbudsjettet. 1,9 milliarder kroner er ikke tilstrekkelig for å få til alt det som Nationaltheatret mener er nødvendig for å ta vare på bygningen og oppgradere den, sier Smith.

Rehabiliteringen starter trolig ikke før tidligst 2020 og vil være stengt mellom to til tre år.

