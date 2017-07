Søviknes: Storsamfunnet skal hjelpe flomofrene

Statsråden var på befaring i flomrammede Utvik i Stryn kommune i Sogn og Fjordane onsdag.

– Det er store skader i Utvik, og det gjør sterkt inntrykk når man ser et lite lokalsamfunn som er så hardt rammet, sier Søviknes til NTB. Han understreker at styrken i lokalsamfunnet tydelig vises i slike situasjoner.

– Både beredskapsledelsen, Røde Kors og de lokale nødetatene har gjort en formidabel innsats. Dette går i ulike faser, og nå har de vært gjennom den mest kritiske fasen – med sikring av liv og redningsarbeid. Nå starter gjenoppbyggingen, og da blir det en dialog mellom lokale og statlige myndigheter, sier han.

Han avviser til dels kritikken som er kommet om at mer burde vært gjort for å unngå flomskader i dette området, men sier Stryn kommune skal se på detaljene i saken.

– Både Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vært på synfaring og var i ferd med å sette i verk tiltak, sier Søviknes. Han medgir likevel at innsatsen må skjerpes ytterligere mot flom i årene som kommer, og at kompetansen må styrkes. Ikke minst gjelder det kunnskap om de mindre vassdragene, der flom også kan gjøre store skader, slik det skjedde i Utvik.

Flere hundre skademeldinger

Onsdag ettermiddag var det kommet inn 52 skader til Gjensidige forsikring. Hovedorganisasjonen Finans Norge hadde ikke fått innrapportert tall fra bransjen samlet, men går god for Gjensidiges anslag på at det totale skadeomfanget trolig vil komme opp i 200 skader, og at det samlet er snakk om store erstatningsbeløp. Det opplyser direktør for forsikringsdrift i Finans Norge, Geir Trulserud, til NTB.

– Det er for tidlig å si noe om den totale kostnaden, men som bildene fra området viser er det store lokale ødeleggelser. Erstatningssummene vil nok fort komme opp i et tosifret millionbeløp, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige til NTB.

Skademeldingene er i hovedsak bygningsskader i Sogn og Fjordane etter det kraftige regnværet som skapte flom og til dels store ødeleggelser mandag. I tillegg kommer skader på for eksempel kjøretøy og båter.

Venter flere skademeldinger

– Vi forventer at det kommer flere skademeldinger utover uka når folk får oversikt over eiendommene sine, sier Eklo.

Gjensidige anslår at det totale antallet skademeldinger så langt ligger et sted mellom 150 og 200 skader. Skadene er alt fra vanninntrenging i kjellere til totalskader der vannmassene har revet med seg hele bygg.

Ifølge energiminister Terje Søviknes er NVE alt i gang med gravearbeidet for å lede vassdragene tilbake til sine opprinnelige løp. Deretter kommer Statens vegvesens arbeid, som vil koste flere titalls millioner, og skader på hus og bygninger.

– Da er vi raskt over 100 millioner kroner, sier han og påpeker at regjeringen har økt bevilgningene til flomsikring hvert eneste år, og den vil fortsette med det.

– Det er rimeligere å sikre på forhånd enn å bygge opp igjen etterpå.

Opprydningen i gang

I tillegg til Utvik er Sandane og Breim i Gloppen kommune særlig rammet av flommen.

Stryn energi meldte onsdag morgen at det er stabil forsyning i området. Ti abonnenter er uten strøm. Vannverket er forsynt med strøm fra aggregat og blir koblet til nett senere onsdag, melder NVE.

– Oppryddingsarbeidet er godt i gang, og det vil holde på framover. Det blir arbeidet med å få på plass en midlertidig bro over Storelva i Utvik sentrum, sier ordfører Sven Flo i Stryn kommune til Fjordingen. Ifølge Søviknes skulle broen stå klar til bruk allerede onsdag kveld, mens det vil ta tid å få reparert fylkesveien over Utviksfjellet.

