Eksperter kan ikke utelukke at digitale offentlige tjenester gir datalekkasjer

– Å gjøre gode vurderinger for hva slags informasjon som er kritisk for samfunnet, er viktigere enn noen gang. Informasjon som samfunnet ikke har råd til å tape, bør underlegges en form for nasjonal kontroll og ikke outsources uten gode prosesser, sier fagdirektør for sikkerhetssystemer i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Roar Thon, til Klassekampen.

I Sverige ruller en IT-skandale der sensitive opplysninger om personer under vitnebeskyttelse og om svensk infrastruktur kan ha havnet i hendene på uvedkommende fordi østeuropeiske IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering har fått tilgang til Transportstyrelsen datasystemer etter en IT-outsourcing.

Thon mener det er god kontroll på norske, offentlige registre. Til Klassekampen sier han at en av lærdommene fra den svenske skandalen, er at når stadig flere offentlige tjenester blir digitalisert, må aktørene gjøre helhetlige risikovurderinger som omfatter mer enn sin egen sektor.

