Sp-politiker kritisk til at sjamaner får momsfritak

– Umiddelbart tenker jeg at det er spesielt at staten gir en slik støtte og anerkjennelse som et momsfritak er. Hvis staten skal gå inn med subsidier må det også stilles krav. I prinsippet bør det være en forutsetning at behandlingen har dokumentert effekt, sier Toppe, nestleder i Stortingets helsekomité for Senterpartiet til Bergens Tidende.

I dag får alle utøvere av alternativ behandling momsfritak dersom de står i det offisielle registeret over behandlere og er medlem i en av 40 organisasjoner godkjent av Helsedirektoratet. Enkelte organisasjoner reklamerer for at medlemskap gir momsfritak, blant andre Foreningen for merverdiavgiftsfri osteopatibehandling.

Helsepersonell har lenge fått momsfritak, mens alternative behandlere har fått det siden 2009. Momsfritaket utgjør 25 prosent.

