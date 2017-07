Flå-drapssiktet overføres fra psykiatrisk avdeling til fengsel

– Legen på institusjonen han er i, har vurdert det sånn at han kan være i et fengsel. Siktede blir da flyttet til Kriminalomsorgen, altså til et fengsel, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Den 25 år gamle mannen ble fredag besluttet varetektsfengslet i fire uker, de to første i isolasjon. Siden da har han oppholdt seg på en psykiatrisk institusjon i Østfold.

Det var 21 år gamle Alexandra Therese Nilssen fra Moss som ble drept på hytta i Buskerud tirsdag forrige uke.

Politiet avhører både familie, venner og arbeidskolleger for å finne ut hvordan forholdet mellom den avdøde og siktede var den siste tiden før drapet skjedde.

Arbeidet med å vurdere siktedes psykiske helse er satt i gang og vil trolig bli ferdig i september. Men sakkyndige er ikke formelt oppnevnt i saken.

Samboeren har erkjent at han drepte henne, men har ikke ønsket å ta stilling til spørsmålet om straffskyld før det er gjort psykiatriske undersøkelser av om han er tilregnelig eller ikke, opplyser politiet.

