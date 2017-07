Togproblemer på Østlandet løst

Bane Nor skriver at problemene gjorde at de ikke kunne gi grønt lys på strekningen, men at deres mannskaper har rettet opp i feilen.

Passasjerer må likevel regne med forsinkelser og innstillinger på strekningen.

Togtilbudet på Østlandet er allerede redusert som følge av oppgraderinger på Oslo S. Fra neste uke av reduseres tilbudet ytterligere.

(©NTB)