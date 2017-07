Strømmen tilbake hos Hydro i Høyanger

– Strømmen er nå tilbake, og vi startet oppkjøring av anlegget klokken 18. Anlegget er nå på vei opp mot full produksjonigjen, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til NTB.

Også private husstander mistet strømmen mandag ettermiddag, melder NRK. Et lengre strømbrudd kan få store konsekvenser for aluminiumsverket, ettersom aluminiumen vil størkne i ovnene.

– I dette tilfellet fikk strømstansen begrensede konsekvenser for metallverket i og med at vi kunne starte oppkjøringen litt over en time etter at strømmen falt ut. Det er godt innenfor marginene, sier Molland.

– Dette skjer fra tid til annen. Det viktige er å få strømmen tilbake og starte anlegget opp igjen, sier Molland.

Han opplyser at de ansatte er trent til å håndtere strømbrudd, og at det blir en større operasjon å få anlegget i gang igjen når det blir stående uten strøm i over to timer.

Strømmen ble borte klokka 16.47.

Strømbruddet oppsto i forbindelse med en transformatorstasjon. Årsaken er ikke kjent, men det har vært mye lyn i området, opplyser kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnetts region sør.

