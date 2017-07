Nytt håp for «Havnesjefen» i Os

Etter at den beryktede svanen i juni angrep ei barnehagejente og trakk henne under vann flere ganger, fattet kommunen et vedtak om å avlive svanen, som på grunn av at den oppfatter havna i Os som sitt territorium har fått tilnavnet «Havnesjefen».

I et møte mandag mellom Os kommune, Svanehjelpen og Norsk Ornitologisk Forening ble det vedtatt å utrede nærmere muligheten for å flytte svanefamilien til et helt annet sted i Norge, melder NRK.

Selv om avlivningsvedtaket formelt fortsatt gjelder, vil kommunen ikke effektuere dette for øyeblikket.

– Vi er blitt enige om at vi skal sjekke opp hvordan det er å flytte svanen, sier ordfører Marie Bruarøy (H) i Os.

Miljødirektoratet avslo nylig en søknad om å flytte svanefamilien til en privat innhegning på Tysnes, men Norsk Ornitologisk Forening mener at svanen og familien kan flyttes til et annet sted i Norge, der den kan leve fritt. Dette er noe som ikke er vanlig å gjøre i Norge, men som man har god erfaring med fra England.

Kommunen har allerede fått flere forslag til egnede steder og hvis man kommer til at svanefamilien ikke vil blir for stresset av flyttingen, og vil finne seg til rette på det nye stedet, så tyder det på at «Havnesjefen» kanskje unngår avlivning.

