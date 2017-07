Boligbrann i Kviteseid under kontroll

Politiet fikk melding om brannen klokken 0.23 fra naboer som så kraftig røyk komme ut av eneboligen.

Politiet fikk avklart at ingen oppholdt seg i huset, som etter hvert ble overtent. Snaut to timer etter at meldingen om brannen kom, fikk brannvesenet kontroll på brannen.

– Brannen har muligens startet i kjelleretasjen, men hvorfor vet vi ikke, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Lene Nordbø til NTB.

Nordby opplyser også at brannvesenet fortsatt er på stedet fordi det ulmer i loftsetasjen. Huseieren har vært på stedet og hatt en samtale med politiet.

