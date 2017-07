Støre åpnet valgkampen i solsteik i Bergen 

– Hvis Vestlandet lykkes, så lykkes Norge, sier Støre til NTB.

Han tok en sjanse da han la valgkampåpningen til Bergen. Men søndag viste seg å bli en av de peneste sommerdagene på lenge med blå himmel og temperaturer på opp mot 24 grader.

Flere hundre møtte opp til Arbeiderpartiets grillfest på Møhlenpris i Bergen, der Støre holdt appell og Sondre Lerche spilte.

Kamp mot arbeidsløshet

Støres hovedbudskap til de frammøtte var kamp mot arbeidsløshet, spesielt blant unge. Det er et budskap som resonnerer i vest, der mange arbeidsplasser forsvant da oljeprisen kollapset i 2014.

– Én av ti unge er utenfor arbeid eller opplæring, påpeker Støre.

Han mener det trengs både større og mer målrettede tiltak enn det regjeringen har lagt fram.

– Vi mener regjeringen kom med for lite for sent. Det fikk negative utslag på Vestlandet og Sørlandet, sier Støre.

Færre sysselsatte

Støre viser også til at andelen sysselsatte har sunket i Norge.

– Norge har hatt en andel på opp mot 70 prosent i jobb. Det tallet er i fritt fall, sier han.

Årsakene er sammensatte. Én grunn er at befolkningen eldes, noe som betyr at Norge har flere pensjonister enn før. I tillegg er flere unge under utdanning enn før.

Støre vil ikke gi Høyre og Frp skylden for utviklingen.

– Det var ikke Arbeiderpartiets skyld at vi fikk finanskrisen, og det er ikke Høyre og Frps skyld at vi fikk oljeprisfallet. Det man må bedømmes på, er hvordan man svarer på utfordringen, sier han.

Vil øke skattenivået

Ap-lederen legger ikke skjul på at løsningene hans kommer med en pris. I forkant av valgkampstart har han varslet at han vil øke skattene med 15 milliarder kroner i løpet av neste stortingsperiode.

Støre sier til Dagens Næringsliv at han tror nordmenn er villige til å betale mer skatt hvis pengene brukes riktig.

– Jeg mener vi bør bruke av fellesskapets verdiskaping. Jeg ser på dette som en investering, ikke bare som utgifter, supplerer han til NTB.

Budskapet er at det trengs penger til velferdsstaten – både for å ruste opp eldreomsorgen og for å få flere lærere inn i skolen.

Skal på turné

For de frammøtte på Møhlenpris ble valgkampåpningen et hyggelig avbrekk med grillpølser og sol.

Konsentrasjonen av Ap-medlemmer var høy, men slett ikke alle NTB snakket med, hadde noen intensjon om å stemme på Støre.

Samtidig må bergenserne tåle at regnet kommer tilbake allerede på mandag.

Støre reiser for sin del videre sørover – til Os, Haugesund, Karmøy, Stavanger, Sandnes og videre sørover. Det blir første del av det som ligger an til å bli en intens valgkampturné.

Kampen om Vestlandet

Kampen om Vestlandet er blitt et eget fenomen i valgkampen. Jette Christensen, én av Aps kandidater i Hordaland, mener vestlendinger har en egen måte å diskutere politikk på.

– Vi har alt på Vestlandet. Det er bønder, fiskere, folk i dress. Men det som gjør Vestlandet spesielt, er at her er bullshitfilteret veldig sterkt, sier Christensen til NTB.

– Vestlendinger er ærlige og hardtarbeidende folk som vil at politikerne skal løse de problemene de opplever i hverdagen, sier hun.

(©NTB)