Støre åpner valgkampen i skinnende sol i Bergen 

– Hvis Vestlandet lykkes, så lykkes Norge, sier Støre til NTB.

Han tok en sjanse da han la valgkampåpningen til Bergen. Men søndag viste seg å bli en av de peneste sommerdagene på lenge med blå himmel og temperaturer opp mot 24 grader.

Allerede mandag var det varslet nedbør igjen i byen, som i juni satte ny rekord med nedbør hver dag gjennom nesten hele måneden.

Støre åpnet valgkampen ved å invitere til «folkefest» på Møhlenpris med mingling, appell og konsert med Sondre Lerche.

Kampen om velgerne på Vestlandet er blitt et eget fenomen i Norge. Arbeiderpartiets statsministerkandidat gjør det klart at et hovedbudskap til vestlandsvelgerne fra hans side vil være kamp mot arbeidsløshet.

– Det som bør oppta oss aller mest, er å få ungdomsledigheten ned. Én av ti unge er utenfor arbeid eller opplæring, sier Støre.

Han mener det også er urovekkende at andelen nordmenn som er i arbeid, har gått ned.

I forkant av valgkampstart har Støre dessuten gått ut med løfter om å øke skattene med 15 milliarder kroner i løpet av neste stortingsperiode. Støre sier til Dagens Næringsliv at han tror nordmenn er villige til å betale mer skatt hvis pengene brukes riktig.

– Jeg mener vi bør bruke av fellesskapets verdiskaping. Jeg ser på dette som en investering, ikke bare som utgifter, supplerer han til NTB.

(©NTB)