Politiet har ingen mistenkte etter skytingen på Grünerløkka

– Fornærmede har ikke vært samarbeidsvillig med politiet fram til nå, og det er noe vi fortsetter å jobbe med. Jeg kan ikke si noe om tilstanden til vedkommende, sier etterforskningsleder Therese Raaken Bykvist til VG.

Hun bekrefter at politiet ikke har noen mistenkte etter skytingen ved Birkelunden på Grünerløkka i Oslo lørdag ettermiddag – til tross for at mannen ble avhørt kort tid etter at skytingen fant sted. Meldingen om skytingen kom klokken 16.03 lørdag ettermiddag.

Offeret ble fraktet til Ullevål sykehus med skuddskader i lysken. Det er uklart hvor skytingen fant sted.

– Vi søker etter en eller flere gjerningsmenn. Stedet der mannen ble funnet er ikke nødvendigvis åstedet, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB lørdag kveld.

På bakgrunn av spor der den skadde mannen ble funnet, tok politiet seg inn i en leilighet i Falsens gate i etterkant av hendelsen. Politiet var i kontakt med flere vitner og har sperret av områder i nærheten av Birkelunden.

