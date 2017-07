Mann påkjørt av trikken i Oslo

Nødetatene var på vei til ulykkesstedet søndag ettermiddag, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

– De første meldingene fra stedet sier at mannen ligger på bakken under trikken og at han puster. Utover det er tilstanden hans uviss for oss, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

Ulykken skjedde på Sandaker i Oslo rett før klokka 14 søndag. Årsak og hendelsesforløp er foreløpig uklart.

