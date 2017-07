Hjem Lastebil braste gjennom midtdeleren på E6 og ut i motgående kjøreretning

E6 inn mot Oslo var stengt i rundt to timer søndag morgen, etter at en lastebil braste gjennom midtdeleren og kom over i motgående kjørefelt.