Søket avsluttes etter steinras i Setesdal

– Aksjonen er nå avsluttet uten tegn til at det er noen mennesker i området. Søket ble foretatt av en katastrofesøkshund og en ettersøkningshund, etter klarsignal fra geolog, opplyser Norske Redningshunder.

Det store steinraset krysset en etablert klatrerute i Nomedalsfjellet, en såkalt Via Ferrata, som er en trasé som er sikret permanent, som oftest med stålvaier, hele veien oppover fjellsiden.

Rasområdet er over 100 kvadratmeter stort og steinmassene rundt 3 meter dype.

– Det er helt uvirkelig at det har gått et ras her. Heldigvis tyder ingenting på at det var folk i løypa da raset gikk, sier Arne Bakke, som er leder for Via Ferrata-løypa og som guider turister via denne løypa, til Fædrelandsvennen.

Meldingen om raset kom rett før klokka 11 lørdag formiddag.

Geolog Anders Solheim inspiserte rasområdet fra helikopter for å vurdere fare for nye ras.

– Et enda større ras kan komme til å gå om den store fjellhammeren over rasstedet lørdag ramler ned. Da kan steiner spre seg over et enda større område enn det som nå skjedde, sier geologen til avisen.

