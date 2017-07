Russisk atomkraftverk uten brensel når det slepes langs Norge

Det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov skal etter planen slepes langs norskekysten i 2018. Norge har tidligere uttrykket bekymring for en transport med reaktorbrensel, og nå har Russland gitt etter for Norges krav om at slepingen må skje uten brensel ombord, skriver The Barents Observer.

– Tankingen av reaktorbrensel og å starte reaktorene vil skje i Murmansk, etter at kraftverket har blitt levert uten brensel, sier direktør Aleksej Likhatsjev i det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom, som står bak slepet.

Likhatsjev sier de med endringene ønsker å følge sine prinsipper om å være en god nabo og legge konflikten død. Norske og russiske myndigheter har møttes flere ganger for å diskutere slepet av det russiske atomkraftverket, senest tirsdag.

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at møtet med Rosatom fant sted. Det var en konstruktiv og positiv dialog om tema av felles interesse, skrev departementet i en kommentar til NTB tirsdag.

