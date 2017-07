Russisk atomkraftverk uten brensel når det fraktes langs norskekysten

Det flytende atomkraftverket skal etter planen fraktes fra St. Petersburg til Murmansk i 2018 og ruten går langs norskekysten. Norge har tidligere uttrykket bekymring for en transport med reaktorbrensel, og nå har Russland gitt etter for Norges krav om at frakten må skje uten brensel ombord, skriver The Barents Observer.

– Tankingen av reaktorbrensel og å starte reaktorene vil skje i Murmansk, etter at kraftverket har blitt levert uten brensel, sier direktør Aleksej Likhatsjev i det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom, som står bak slepet.

Norge har dessuten fått gjennomslag for at atomkraftverket skal fraktes med tungløftefartøy, ikke slepes, slik som planen først var, skriver Aftenposten.

Likhatsjev sier de med endringene ønsker å følge sine prinsipper om å være en god nabo og legge konflikten død. Norske og russiske myndigheter har møttes flere ganger for å diskutere slepet av det russiske atomkraftverket, senest tirsdag.

– Vi har fulgt denne saken tett og jobbet hardt for å kommunisere norske synspunkter for å sikre en tryggest mulig løsning, sier utenriksminister Børge Brende (H).

– Videre er det positivt at russiske myndigheter har besluttet at atombrenselet heller ikke skal fraktes samtidig med atomkraftverket, men først lastes på atomkraftverket når det ankommer Murmansk for å unngå unødig risiko under frakten, fastslår utenriksministeren.

(©NTB)