Stor politiaksjon etter skyting på Bjørndal i Oslo

Ingen ble skadd i skytingen, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter. Sannsynligvis er det skutt med en startpistol, ifølge operasjonsleder Per Ivar Iversen. Det skal ha blitt skutt fra en leilighet, muligens mot en bil.

– Vi fikk fredag ettermiddag en rekke meldinger om skyting og jobber nå med å avklare hva som har skjedd og hvilken rollefordeling de involverte har hatt. Vi har kontroll på alle biler og personer som var innblandet, sier Iversen til NTB.

Skytingen skjedde i et boligområde på Bjørndal i bydelen Søndre Nordstrand i Oslo, men har trolig ikke vært fare for utenforstående eller forbipasserende, da det antatte våpenet som ble brukt var en startpistol. En startpistol lager et høyt smell, men skyter ikke ut noe prosjektil.

Iversen vil ikke si noe foreløpig om de involverte eller deres alder og tilhørighet.

