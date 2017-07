Skudd avfyrt i Oslo under konflikt mellom rivaliserende familier

Skytedramaet utspant seg i et boligområde på Bjørndal i bydelen Søndre Nordstrand sørøst i Oslo fredag ettermiddag. Det var den foreløpige toppen i en langvarig og stadig mer intensivert konflikt mellom to familier, opplyser innsatsleder Christian Bortne i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen ble skadd i skytingen. Sannsynligvis ble det skutt med en startpistol, som gir fra seg et høyt smell, men som ikke skyter ut noe prosjektil. Det skal ha blitt skutt fra en leilighet, muligens mot en bil.

Tre siktet for trusler

– Basert på vitnebeskrivelser, videoopptak og avhør på stedet, er det besluttet å pågripe tre personer. De er foreløpig siktet for trusler, sier Bortne.

Han bekrefter overfor NTB at de to grupperingene er kjent for politiet fra før, etter en lang rekke hendelser knyttet til konflikten dem imellom. Han er så langt ikke sikker på familienavnene, men mener hendelsene kan knyttes til rivaliserende familier som også tidligere har vært i voldelige konflikter med hverandre.

Det siste halvåret har det vært flere trefninger mellom de to familiene.

Leter etter våpenet

– Jeg skjønner godt at de andre beboerne i boligstrøket synes det er skremmende når noe slikt skjer rett utenfor vinduene deres. Vi har det siste halvåret fått flere bekymringsmeldinger, blant annet om hvordan trefningene skader oppvekstmiljøet til barn, sier Bortne.

Politiet lette etter pistolen med hunder utendørs og ransaker den aktuelle leiligheten, men hadde tidlig fredag kveld ikke gjort funn. De tre siktede blir avhørt enten fredag kveld eller i løpet av lørdag.

