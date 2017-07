Siktet 25-åring avviser politiets teori om motivet for hyttedrapet i Flå

Politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt sier at motivet blir er en sentral del av den videre etterforskningen av drapet, som skjedde tidligere denne uken.

– Vi har teorier om dette som vi må ettergå. Vi må se på tidligere historikk og undersøke hvordan de har hatt det sammen tidligere i livet, sier Omholt til NTB.

Fengslet i fire uker

Fredag ble den siktede 25-åringen varetektsfengslet i fire uker. Han er ilagt brev-, besøks- og medieforbud i hele perioden og to uker med isolasjon.

– Vi har registrert at politiet har en teori om et motiv som de etterforsker. Vi er kjent med den teorien, men min klient mener at den ikke stemmer. Politiet må gjerne etterforske teorien om motiv, men min klient mener at det ikke var noe motiv for drapet, sier forsvarer Sindre Løvgaard.

Han mener at drapet mest sannsynlig ble utløst av siktedes helsetilstand. Den drapssiktede 25-åringen har forklart at han husker lite av selve drapshandlingen.

– Han mener selv at dette skjedde plutselig og vet ikke hvorfor han har gjort det, sier politiadvokat Per Thomas Omholt.

Skal undersøkes

Det var 21 år gamle Alexandra Therese Nilssen fra Moss som ble drept på hytta i Buskerud tidligere i uken. Samboeren har erkjent at han drepte henne, men har ikke ønsket å ta stilling til spørsmålet om straffskyld før det er gjort psykiatriske undersøkelser av om han er tilregnelig eller ikke. Undersøkelsene er satt i gang, opplyser politiet.

Ifølge siktedes forsvarer er tilstanden hans ikke god.

– Det vil bli gjort en fortløpende vurdering på om han er frisk nok til å overføres til fengsel eller om han skal bli på psykiatrisk institusjon, sier Løvgaard.

Ønsker svar

Fredag formiddag gikk politiet ut med navnet på drapsofferet. Det skjedde i samråd med de etterlatte og deres bistandsadvokat.

– Familien er i en voldsom sorg og er utsatt for en ekstrem belastning. De har mistet den kjæreste de hadde i verden, sier familiens bistandsadvokat Gunn Iren Midtbø til Moss Avis.

Midtbø sier at familien har et sterkt behov for å vite hva som egentlig skjedde på hytta hvor 21-åringen ble funnet drept tirsdag ettermiddag.

Eneste barn

Ifølge Ole Petter Løkkeberg, som er en nær venn av familien, var datteren foreldrenes eneste barn. Familien har bodd i Spania de siste årene, men datteren flyttet tilbake til Norge for et drøyt år siden. Familien var også i Norge da dødsbudskapet kom.

– De var hjemme og ventet på at Alexandra skulle komme hjem fra hytteturen på onsdag. Jeg er ikke helt sikker på når Alexandra og siktede dro på hytteturen, men tror det var på torsdag. Telefonsamtaler hun hadde med familien ga ikke på noen måter noen indikasjon på at noe var galt, sier Løkkeberg til Moss Avis.

