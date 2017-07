Politiet arresterer færre i Asker og Bærum etter politireformen

Politireformen førte til at Asker og Bærum politidistrikt ble lagt inn under Oslo politidistrikt fra 26. april i år. Siden da har bare 65 personer blitt pågrepet av politiet i Asker og Bærum. I hele 2016 var antallet rundt 1.100, skriver Aftenposten.

Fortsetter denne trenden vil antall pågripelser ha falt med to tredeler sammenlignet med 2016.

Politifolk mener at en av årsakene er at sammenslåingen førte til at både operasjonssentralen og arresten i politihuset i Sandvika ble lagt ned. Avstanden fra Asker og Bærum inn til arresten på Grønland i Oslo er økt med 17 kilometer.

I beste fall tar det patruljene som opererer i vest to timer og ett kvarter å kjøre en pågrepet person inn til Oslo og deretter dra tilbake til patruljeområdet. Dette inkluderer lang ventetid i arresten.

– Det er klart at når to-tre patruljer forsvinner inn til arresten, så er det ikke politi igjen, sier en politibetjent til avisen.

Politiinspektør og enhetsleder for enhet vest i Oslo politidistrikt, Stein Olav Bredli, erkjenner at det «har vært en del utfordringer og frustrasjon» etter sammenslåingen.

Han mener det lave antallet pågripelser, spesielt i mai og juni i år, må sees i sammenheng med innkjøringsproblemer og et stort aktivitetsnivå.

– Fra høsten forventer jeg at vi ser at ting går i riktig retning, sier Bredli.

