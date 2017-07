Leteaksjon etter 62 år gammel kvinne på Sotra fortsetter

Innsatsleder Synnøve Malkenes i Vest politidistrikt opplyser til Bergens Tidende ved 8-tiden fredag morgen at de vil ta utgangspunkt i busstoppet sør for Kolltveittunnelen, og søke gjennom hele området for andre gang.

– Vi vet hun har tatt bussen, og sannsynligvis gått av her. Vi har fått inn mange tips, men ingen konkrete, så dette er eneste utgangspunkt vi har per nå, sier Malkenes

Letingen ble satt i gang da kvinnen ble meldt savnet fra sitt hjem i Klokkarvik sent onsdag kveld. Ifølge opplysninger politiet har fått kan hun ha tatt bussen onsdag formiddag fra hjemstedet i retning nordover.

Mannskap fra Norske Redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret deltar i letingen. Også redningsskøyta Bjarne Kyrkjebø deltar sammen med et redningshelikopter og en drone.

Kvinnen er mellom 160 og 170 centimeter høy. Hun har grått, halvlangt hår og har slank kroppsbygning. Det er ikke kjent hva hun hadde på seg da hun forsvant.

Politiet er interessert i opplysninger fra publikum som kan ha sett den savnede på bussen eller senere. De vet at hun kjøpte en bussbillett onsdag formiddag fra Klokkarvik til Skogskiftet der hun har pleide å gå tur. Området rundt Kolltveittunnelen er det eneste stedet bussen stoppet.

