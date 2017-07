KrF scorer best hos Handikapforbundet

Venstre ender med terningkast to opp i motsatt side av skalaen i Handikapforbundets vurdering, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Partiet mister poeng for lite konkrete tiltak og at de ønsker å ta forbehold om krav til universell utforming av boliger der det er hensiktsmessig.

Handikapforbundet har vurdert partiene på forholder seg til skjevfordelingen og utenforskapet som personer med funksjonshemninger opplever. KrF var eneste parti som fikk sekser på terningen.

– Ikke overraskende står motstanden mot sortering av fostre med nedsatt funksjonsevne sentralt hos KrF, heter det i forbundets vurdering. Partiet roses for tiltak innenfor områder som arbeid, hjelpemidler og borgerstyrt personlig assistanse (BPA).

Rødt og SV får terningkast fem for å se muligheter framfor hindringer knyttet til funksjonshemmedes arbeids- og bosituasjon, samt tiltak for å fremme funksjonshemmedes muligheter til å delta i samfunnet.

De øvrige partiene fikk følgende terningkast: Sp 4, MDG 4, Høyre 3, Ap 3 og Frp 3.

