Ingen av de siktede i Bjerke-saken erkjenner straffskyld

Politiet mener at en mann i 30-årene og en mann i 40-årene sto bak volden mot avdøde, som ble funnet kritisk skadd på gaten tirsdag. De to ble pågrepet onsdag og har inntil nå vært siktet for drapsforsøk.

Fredag morgen satt etterforskningsledelsen i Oslo-politiet i møter for å bestemme en eventuell endring av siktelsen og spørsmålet om varetektsfengsling.

Tidligere har forsvareren til mannen i 40-årene sagt at hans klient ikke erkjenner straffskyld til den opprinnelige siktelsen.

Den andre siktede representeres av advokat Unni Fries. Mannen i 30-årene satt torsdag i et flere timer langt avhør.

– Han har ikke erkjent straffskyld. Jeg har ikke fått noen dokumenter i saken, så kan ikke si noe mer nå, sier Fries til NTB.

Den avdøde mannen i 30-årene ble funnet bevisstløs på bakken med synlige hevelser i ansiktet av forbipasserende i Refstadsvingen rundt klokka 15.45 tirsdag.

Dagen etter opplyste politiet at de hadde pågrepet og siktet de to mennene for drapsforsøk. De er kjent for politiet fra før, som mener det skal ha vært en konfrontasjon eller et slagsmål i forkant av hendelsen. Vitner skal ha sett deler av det som skjedde.

(©NTB)