Drapssiktet etter dødsvold på Bjerke var utvist fra Norge

Senest i mars i år ble 29-åringen fra Algerie dømt til fengsel i ett år for å ha slått en annen mann i hodet med en glassflaske slik at han fikk brudd i kraniet og nesen. Han ble i tillegg dømt for å ha båret skytevåpen og ha oppbevart narkotika.

Mannen fikk fratrekk for 236 dager som han allerede hadde sittet i varetekt.

– Tiltalte er dømt flere ganger tidligere for alvorlige voldslovbrudd, uten at dette har virket dempende på hans vilje til å begå alvorlig kriminalitet, het det i dommen.

Der kom det også fram at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et utvisningsvedtak om varig utvisning fra Norge.

Nå mener politiet at 29-åringen sammen med en mann i 40-årene sto bak volden mot en 30-åring som ble funnet kritisk skadd på gaten i Bjerke i Oslo tirsdag. I første omgang var de siktet for drapsforsøk, men etter at fornærmede torsdag kveld døde av skadene ble siktelsen endret til drap.

