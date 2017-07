Bergensbanen stengt ved Hønefoss

Bane Nor opplyser at strekningen er stengt på grunn av strømproblemer. Det er uvisst når det åpnes for trafikk.

De 397 togpassasjerene måtte fraktes videre i buss, skriver Bergensavisen.

– Det er en grusvei like ved toget, så vi har bestilt ni busser som skal frakte passasjerene videre, opplyser Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB.

Toget skulle fra Bergen til Oslo. Hendelsen skjedde ved 17-tiden fredag ettermiddag.

