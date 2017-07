Svenske klatrere hentet uskadd ned fra fjellhylle i Lofoten

Et SeaKing redningshelikopter forsøkte først å få ned de to mennene i 20-årene i 19-tiden onsdag, men ble forhindret av vanskelige værforhold med tykk tåke.

Over tre timer senere lyktes helikopteret å få ned en bag med mat, drikke og en fjellduk til klatrerne, skrev Lofotposten.

Klokka 3.10 tvitret politiet i Nordland at redningshelikopteret hadde lyktes å løfte ned de to uskadd og at begge er i god behold.

Svolvær Alpine Redningsgruppe bisto i aksjonen og oppholdt seg i nærheten av den nesten tusen meter høye Vågakallen ved Kabelvåg der klatrerne satt fast.

De to klatrerne gikk opp ved 2-tiden natt til onsdag og overnattet på fjellet før de begynte nedstigningen onsdag morgen. Rundt klokka 9 kontaktet de nødetatene som satte i gang redningsaksjonen.

– Det ble for glatt, og de ble sittende fast på en fjellhylle. De kommer seg verken opp etter ned, sa operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland politidistrikt til NTB.

(©NTB)