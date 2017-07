Ny dagsrekord for Trolltunga

Tall Odda kommune har tilgang til, viser så langt en økning på 40 prosent i passeringer og bookinger i kommunen, melder Haugesunds Avis.

Sesongen har så langt vært preget av høyt aktivitetsnivå, skriver Odda kommune på sine nettsider.

Trolltunga er et kjent turistmål. Det er et fjellutspring på 1.100 meter over havet, rundt 700 meter over Ringedalsvatnet i Tyssedal kommune i Hordaland. Turen opp til Trolltunga er populær, og den starter i Skjeggedal og går i høyfjellet. Turen tar mellom ti og tolv timer og er svært krevende. Hvert år er det flere redningsaksjoner etter turgåere som har problemer.

