Nordea tilfreds, tross svakere resultat

– Vi ser økt aktivitet i norsk økonomi, med vekst i deler av bedriftsmarkedet etter en lengre periode med flat utvikling. Dette reflekteres også i et godt resultat. Omstillingen i økonomien er på ingen måte over, men vi ser nå positive tegn i flere sektorer og regioner, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge.

Den norske grenen av det svenske finanskonsernet fikk et driftsresultat på 1.330 millioner kroner, men til tross for den klare nedgangen fra samme kvartal i fjor, mener Storset at den underliggende driften er god.

Driftsinntektene falt med 285 millioner kroner til drøyt 2,9 milliarder. Samtidig er renteinntektene på vei opp.

– Lavere finansieringskostnader og økt utlån gir bedring i renteinntektene, hvor vi nærmer oss mer historisk normale marginnivåer, sier Storset.

Utlån til personmarkedet økte med 2,1 prosent, mens innskudd fra personmarkedet falt med 2,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig melder konsernet om en sterk økning i fondssparing.

Konsernsjef Casper von Koskull peker i rapporten for finanskonsernet som helhet, på en jevn vekst i alle de fire nordiske hjemmemarkedene i andre kvartal.

– Den økonomiske situasjonen er generelt veldig god, selv om det geopolitiske bildet stadig blir mer ustabilt, sier Koskull.

