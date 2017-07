Mann pågrepet i langvarig politiaksjon på Romerike

– Vi gjorde søk i nærområdet og fant mannen i nabohuset. Våpenet ble funnet rett i nærheten, sier operasjonsleder Arild Bråten i Øst politidistrikt til NTB.

Pågripelsen av mannen, som er i 50-årene, skjedde uten dramatikk torsdag kveld. Verken mannen eller andre personer ble skadd i hendelsen, ifølge politiet.

– Det var tydelig at han forsøkte å gjemme seg for politiet. Han blir framstilt for lege, og vår jurist tar stilling til hva som skjer videre. Det blir opprettet straffesak, sier Bråten.

Åtte timers aksjon

I åtte timer – fra klokken 12 til like før klokken 20 – aksjonerte politiet.

– Han skal ha oppsøkt en nabo og framsto som forvirret og var i besittelse av en hagle. Han truet ikke med våpenet. Men etter han forsvant ble det hørt et skudd, forklarer Bråten.

Ved 18-tiden aksjonerte politiet mot et bolighus. Etter å ha gjennomsøkt huset, opplyste de at mannen de har forsøkt å kommunisere med i seks timer, ikke befant seg der.

– Så bevegelser

– Vi rettet oppmerksomheten mot hans bopel. Vi forsøkte fordi vi hadde sett bevegelser der inne. Men før vi fikk samlet nok politifolk til stedet, kan han ha kommet seg unna. Vi antok at vi hadde å gjøre med en mann som var syk eller beruset og måtte derfor ta forholdsregler for vår egen del og for hans sikkerhet, sier Bråten.

Bevæpnet politi blant dem folk fra beredskapstroppen, en forhandler fra politiet og et politihelikopter deltok i aksjonen.

