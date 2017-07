Mann knivstukket i pengekrangel i Ålesund

Politiet fikk melding om saken klokka 13.03 torsdag.

– Det var en mann som ringte og sa han hadde blitt knivstukket. Vi var på stedet i løpet av fem minutter og traff en mann ute på gaten som var full av blod på hodet og hender, sier operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Mannen pekte politiet i retning av en leilighet hvor tre personer ble pågrepet. Han ble kjørt til sykehus med ambulanse.

Fornærmede skal ha forklart i et politiavhør at knivepisoden handlet om en diskusjon om penger, melder Sunnmørsposten. Pengekranglingen skal ha ført til håndgemeng, og i den forbindelse fikk den fornærmede et kutt, ifølge politiadvokat Mathias Häber. Det er den fornærmede som mener at han skulle ha penger.

Mannen i 20-årene ligger nå på sykehus, men knivskadene skal ikke være alvorlige.

(©NTB)