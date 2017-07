Høyre endrer reklame etter faktafeil

I radioreklamen for Høyre har inntrykket av budskapet vært at «Høyre i de siste fire årene i regjering har fått arbeidsledigheten ned, og den økonomiske veksten opp», ifølge nettstedet Faktisk.no, som slår fast at dette er «stikk i strid med fakta».

Konklusjonen til nettstedet er at arbeidsledigheten har økt og at den økonomiske veksten har gått ned.

Høyres kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter innrømmer at reklamen kan misforstås og skriver at det ikke var meningen. Reklamen blir nå endret.

– Vi kommer derfor til å endre radiospotten slik at denne nyansen fanges opp, opplyser han.

