Falske 200-lapper i omløp 

I slutten av mai ble de nye, norske sedlene med havmotiv tilgjengelige for det norske folk. Nå opplever politiet at sedlene forfalskes og brukes som betaling i butikker og utesteder. Flere steder i Oslo og Tønsberg har til nå opplevd sirkulasjonen av sedlene.

Rak Thai Spicy Restaurant og Bar på Grønland i Oslo fikk mandag inn en falsk 200-lapp. Den falske seddelen hadde et tykt papir, fargen var borte i bretten, trykket var skjevt og hadde ikke et bånd gjennom, skriver Dagbladet.

– Økning i anmeldelser

Oslo politidistrikt opplyser til NTB at de har mottatt i alt 27 anmeldelser om falske sedler fra 1. mai og fram til dags dato, og at antall anmeldelser har økt siden i fjor. Ti av sakene omfatter falske 200-lapper.

Ifølge et vaktselskap Dagbladet har pratet med, er en rekke slike sedler i omløp i Oslo sentrum.

– Mange ansatte er ikke kjent med de nye sedlene. De har kanskje ikke sett dem før. Nesten ingen ser forskjell, sier Jimmy Rao, vaktleder i Proff Security.

Utbredt i Vestfold

Politiet i Tønsberg melder også om et stort problem med falske sedler. Ifølge NRK er sedlene forsøkt brukt i Tønsberg sentrum, og på Sem, Nøtterøy og Tjøme. Til nå er det oppdaget forfalskede 50- og 200-lapper.

– Vi har hatt mellom 20 og 30 saker i sommer der det er oppdaget bruk av falske sedler, sier Knut Erik Ågrav, leder for etterforskningsseksjonen ved Tønsberg politistasjon, til Dagbladet.

Han legger til at dette er et voldsomt oppsving, ettersom politiet ikke engang pleier å ha 30 slike saker årlig. Til nå har politiet i Tønsberg mistenkt tre-fire personer for ha brukt falske sedler i og rundt byen. Disse er i utgangspunktet tatt for uaktsomhet, og visste ikke at sedlene de brukte var falske.

Politiet vet ennå ikke hvem som står bak produksjonen av de falske sedlene, men oppfordrer alle som mistenker at de har falske sedler, til å melde ifra.

