To menn siktet for drapsforsøk etter voldsepisode i Oslo

– De er noe kjent for politiet fra før, sier sjef for seksjonen for alvorlig kriminalitet Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til NTB.

De siktede ble pågrepet i Oslo-området onsdag og skal avhøres samme kveld.

– Forhåpentligvis vil de forklare seg og gi mer og viktig informasjon i saken, utdyper Lien Metlid.

Den skadde mannen som ble funnet liggende blodig på bakken i Refstadsvingen rundt klokka 15.45 tirsdag, er nå identifisert. Det var forbipasserende som oppdaget mannen. Politiet mener at det er grunn til å tro at det er en forbindelse mellom fornærmede og de to siktede mennene.

– Fornærmede er i midten av 30-årene. Han er norsk og bor i bydelen hvor han ble funnet. Tilstanden hans er fortsatt veldig alvorlig og kritisk, opplyser Lien Metlid.

