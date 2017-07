Politiet tror mannen på Bjerke er utsatt for grov kriminalitet

Han ble funnet rundt klokka 15.45. Sent tirsdag kveld opplyste politiet at de ut fra skadeomfang og andre opplysninger mener at han er blitt utsatt for en alvorlig kriminell handling. På det tidspunktet arbeidet de med å identifisere personer som har vært i området rundt blokka i Refstadsvingen 7 der mannen lå blodig ute på bakken.

Han ble kjørt til Ullevål sykehus med livstruende hodeskader. Flere skal ha vært innblandet i hendelsen.

– Mye blod

– Mannen ble funnet av forbipasserende. Han var bevisstløs, og det var mye blod rundt ham. Han hadde synlige hevelser i ansiktet, sa operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag.

Området rundt funnstedet ble sperret av. Kriminalteknikere arbeidet på stedet utover dagen. Politiet har innhentet opptak fra overvåkingskameraer i bydelen og har snakket med vitner og gjennomført rundspørring.

De ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe eller ha opplysninger om det som skjedde i Refstadsvingen 7 i perioden mellom klokka 15 og 16 tirsdag.

Slagsmål

– Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, men det kan se ut som det har vært en konfrontasjon eller slagsmål i forkant, sier Sylju.

På Twitter melder politiet at vitner på stedet har opplyst at det var flere personer involvert i hendelsen.

Det er ennå ikke klart hvem den skadde mannen er, eller hvem gjerningspersonene eventuelt er.

Voldsavsnittet har overtatt etterforskningen av saken og vil gi flere opplysninger i løpet av onsdag.

(©NTB)