Mann til sykehus etter å ha blitt reddet opp fra innsjø i Møre og Romsdal

Mannen som mottok hjerte- og lungeredning på stedet onsdag kveld, er fraktet til Ålesund sykehus med luftambulanse. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, og politiet vil ennå ikke ut med opplysninger om mannens alder og bosted.

– Mannen svømte mot en flåte og et stupetårn og var cirka 20–30 meter ut på innsjøen, da han fikk problemer, ifølge opplyser operasjonsleder John Kåre Flo i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

– En person på land og to personer som befant seg på flåten så dette. Han på land svømte ut og fant mannen cirka 2,5 meter nede på bunnen. Han fikk brakt ham i land med hjelp fra de andre, forklarer Flo, som legger til at mannen trolig ikke hadde vært lenge under vann.

Mannen ble reddet opp på land før ambulansen kom til stedet. Det var folk på stedet som meldte ifra om ulykken, som politiet fikk melding om 18.50 onsdag.

