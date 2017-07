Klatrere sitter fast i fjell i Lofoten – krevende redningsforhold

Klatrerne befinner seg på en fjellhylle på Vågakallen i nærheten av Kabelvåg. Fjelltoppen er 942 meter over havet, og det er rundt fem grader i området.

– Vi har vært i kontakt med dem på telefon. De har sagt at de er kalde og våte og har lite mat. Det er ingen vind på stedet, noe som betyr at tåken kommer til å bli værende en stund. Vi kommer verken inn med mannskaper eller helikopter. I tillegg til dårlig sikt, er det vått og sleipt, noe som gjør at det ikke er trygt for mannskapene å klatre ned dit, sier operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland politidistrikt til NTB.

– Vi står klare til å aksjonere så snart været blir bedre.

Klatrerne hadde overnattet oppe på fjellet før de begynte å ta seg ned onsdag morgen. Rundt klokka 9 tok de kontakt med nødetatene.

– Det ble for glatt, og de ble sittende fast på en fjellhylle. De kommer seg verken opp etter ned, sier Moen.

