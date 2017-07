Fortsatt livstruende for mann funnet i Oslo

– Vi har fortsatt ikke identiteten på det rene, men jobber på spreng med konkrete spor. Vi håper å komme i kontakt med pårørende i løpet av kort tid for å få en bekreftelse, sier Grete Lien Metlid, sjef for seksjonen for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt, til NTB.

– Mannen er alvorlig skadd og tilstanden er fortsatt livstruende, opplyser hun. Hun ønsker foreløpig ikke å gi noen flere detaljer om vedkommende av hensyn til pårørende.

Den skadde ble funnet liggende blodig på bakken rundt klokka 15.45 tirsdag ettermiddag av forbipasserende i Refstadsvingen på Bjerke i Oslo. Ut fra skadeomfang og andre opplysninger mener politiet at han er blitt utsatt for en alvorlig kriminell handling.

– Vi har ikke foretatt noen pågripelser, men jobber med konkrete opplysninger. Vi har kommet i kontakt med noen vitner og personer i området og har jobbet med etterforskningen av saken gjennom hele natten, sier Metlid.

Hun ønsker ikke å si noe mer om selve hendelsesforløpet, men oppfordrer flere vitner til å melde seg til politiet hvis de har sett noe eller ha opplysninger om det som skjedde i Refstadsvingen 7 i perioden mellom klokka 15 og 16 tirsdag.

– Vi gjennomgår video fra overvåkingskameraer på stedet som er interessante for oss, sier Metlid.

