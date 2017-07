Forsvarer vil undersøke om siktede for Flå-drapet var psykotisk

– Han forteller at det mest sannsynlig er han som har gjort det, men det er begjært etterforskningsskritt for å avklare om han var tilregnelig, eller om han kan ha vært i psykose. Han vil ta endelig stilling til skyldspørsmålet når slike undersøkelser er gjennomført, sier advokat Sindre Løvgaard til NTB.

Forsvareren sier drapssiktede mannen i 20-årene er svært psykisk nedbrutt etter hendelsen tirsdag morgen. Siktede har sittet i avhør onsdag ettermiddag og kveld. Det har så langt ikke kommet fram noe motiv for drapet.

– Han er svært fortvilet, og kan ikke forstå det som har skjedd, sier Løvgaard.

Den drapssiktede mannen kolliderte i 8.30-tiden tirsdag morgen med en annen bil på riksvei 7 ved Gulsvik i Flå i Hallingdal. Sittende fastklemt i ulykkesbilen, fortalte han at han nettopp hadde drept kjæresten sin på ei hytte. Kort tid etter fant politiet kvinnen død. Siktede har vært innlagt på sykehus etter trafikkulykken.

Styrket teorien

– Vi mener det han har forklart har styrket vår teori om at han er gjerningsmannen i denne saken, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Siktede ble ifølge forsvareren lagt inn på psykiatrisk sykehus etter avhøret onsdag. Han skal etter planen framstilles for varetektsfengsling fredag.

– Dersom han blir fengslet er spørsmålet om han skal sitte i varetekt eller om han skal tas hånd om av helsevesenet, sier Omholt.

Trafikkulykke

Tirsdag bekreftet Omholt at en av politiets teorier er at drapet skjedde på morgenen, trolig rett før mannen satte seg i bilen og kjørte fra åstedet. En av teoriene politiet jobber ut fra er at siktede kolliderte med en møtende bil med vilje, kort tid etter at han forlot åstedet.

Løvgaard bekrefter overfor NTB at mannen var svært fortvilet da han satte seg bak rattet.

Det ble tatt blodprøver for å avdekke om han var ruspåvirket. Politiet har så langt ikke fått svar på prøvene.

Både politiet og forsvareren sier mannens fysiske helsetilstand er god.

Rundspørring

Omholt opplyste overfor NTB onsdag at politiet er ferdige med rundspørringen på hyttefeltet, og det gjennomføres vitneavhør av flere personer. De tekniske undersøkelsene på åstedet ferdigstilles torsdag.

– Det er flere vitner som har forskjellig informasjon, sa Omholt, og la til at det dreier seg både om hyttenaboer og involverte i trafikkulykken. Han sa rundspørringen også har gitt observasjoner som politiet anser som interessante.

Politiet har også fått inn elektronisk informasjon, både fra teleselskap, bompasseringer og kameraovervåking fra ulike steder.

Den drapssiktede mannen og avdøde er begge født på 1990-tallet og er norske statsborgere. Politiet har opplyst at både siktede og avdøde bodde i Østfold. Ifølge NRK var de var på ei hytte som eies av drapssiktedes familie.

