Boligmegler ga uriktige opplysninger – må dekke nettkostnadene til kjøper

En boligkjøper klaget saken inn for nemnda fordi det i boligprospektet sto at kostnadene for internett var inkludert i fellesutgiftene i sameiet, noe som ikke viste seg å være riktig. Nå har Reklamasjonsnemnda for eiendomsmegling fastslått at megleren i Stjørdal må dekke boligkjøperens internett-kostnader på nesten 28.000 kroner, melder Trønder-Avisa.

Megleren skriver i sin forklaring at det ikke sto i opplysningene fra leilighetens forretningsfører hva som var inkludert i felleskostnadene. Videre skriver megleren at styreleder i sameiet hadde opplyst at kostnadene for internett var inkludert. Men da han ringte for å høre med internettleverandøren, fikk han til svar at opplysningene var konfidensielle.

Nemnda konkluderer med at det var gitt feil opplysninger, men at megleren gjorde det han kunne for å finne de rette opplysningene. Som et kompromiss tilbød megleren seg å betale internett-kostnader i tre år.

(©NTB)