Økning i antall tilbud om høyere utdanning

Av til sammen 134.220 søkere er 117.488 kvalifisert for minst ett studium. Blant de kvalifiserte søkerne har igjen 80 prosent fått tilbud om studieplass.

59 prosent av søkerne får tilbud om førsteønsket sitt. I fjor var dette tallet på 60,4 prosent.

– Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det er lektorutdanningen som opplever den største økningen, med 12,6 prosent. Sivilingeniørstudiet og informasjonsteknologistudier opplever også kraftig økning i søkermassen, med henholdsvis 12,0 og 11,9 prosent.

Høyest poenggrense for å komme inn på ordinær kvote har medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Her står 1.408 søkere på venteliste for opptaket denne høsten.

Medisinstudiene ved NTNU, UiB og UiT følger etter øverst på listen over høyest poengkrav.

(©NTB)